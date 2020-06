Al largo di Marsala un progetto danese per un parco eolico galleggiante

Pochi anni fa, Petrosino scongiurò nelle proprie acque, l’installazione di un grande parco eolico off-shore galleggiante, per tutta una serie di motivi soprattutto ambientali.

Adesso si parla di un parco eolico in mare, al largo di Marsala. A svelarlo è un articolo del Sole 24 Ore, in cui svela che l’impianto ‘7Seas Med’, sarà composto da 25 pale galleggianti da 10 megawatt ciascuna e sarà invisibile dalla costa siciliana in quanto a una distanza di oltre 35 chilometri da Marsala e altrettanti dalle Egadi, in direzione della Tunisia.

In quello specchio di mare il fondale ha circa 300 metri di profondità e quindi si presta a turbine galleggianti, non quindi off-shore fisse come dovevano essere quelle tra Petrosino e Mazara, che non possono superare una profondità di 50-60 metri.

Il progetto, che comporta un investimento di 741 milioni di euro, è stato sviluppato dalla società danese Copenhagen Offshore Partners con il sostegno del fondo Copenhagen Infrastructure Partners, specializzato in grandi progetti di energia rinnovabile in tutto il mondo. Adesso manca solo di superare la burocrazia, dicono, italiana. La tecnologia che verrà utilizzata si chiama TetraSpar ed è stata sviluppata da Henrik Stiesdal, il padre dell’energia eolica danese.