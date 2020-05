Save the Children: mamme in difficoltá ai tempi del Coronavirus. L’appello

Le mamme sono diventate sempre più “equilibriste”

A dar luce alle mamme italiane e alle modifiche avvenute a causa della pandemia è Save the Children: con il coronavirus per il 74% delle donne è aumentato il carico di lavoro domestico. La difficoltà di essere madri in Italia è un dato di fatto che ha conosciuto un peggioramento in questo determinato periodo storico. “Il decreto rilancio deve pensare a mamme e neomamme” così Save the Children lancia l’appello per far conoscere la difficoltà dell’essere mamme in Italia. Tutto ricade sulle spalle delle donne, senza il supporto degli uomini:



oltre la metà è da sola a occuparsi dei figli (51,7%) e a fare la spesa (50,3%), inoltre pulire la casa e lavare i vestiti (l’80,2%), e cucinare (70,5%) resta una attività quasi esclusivamente femminile.

“Le Equilibriste: la maternità in Italia 2020”

Dal rapporto di Save the children, risulta che l’Italia si è trovata nel mezzo dell’emergenza sanitaria con oltre 6,2 milioni di mamme con almeno un figlio minorenne. “Emerge chiaramente che la condizione delle madri in Italia non riesce a superare alcuni gap, come quello molto gravoso del carico di cura, che costringe molte di loro ad una scelta netta tra attività lavorativa e vita familiare – si legge – una situazione già critica che è ulteriormente peggiorata con l’emergenza Covid-19, specie per i 3 milioni di lavoratrici con almeno un figlio piccolo (con meno di 15 anni), circa il 30% delle occupate totali (9 mln 872 mila)“.

“Nonostante quasi la metà di quelle intervistate (44,4%) stia proseguendo la propria attività lavorativa in modalità agile, tra queste, solo il 25,3% ha a disposizione una stanza separata dai figli e compagni/e/mariti dove poter lavorare, mentre quasi la metà (42,8%) è costretta a condividere lo spazio di lavoro con i familiari. In questo periodo, per 3 mamme su 4 tra quelle intervistate (74,1%) il carico di lavoro domestico è aumentato, sia per l’accudimento di figli/e, anziani/e in casa, persone non autosufficienti, sia per le attività quotidiane di lavoro casalingo (spesa, preparazione pasti, pulizie di casa, lavatrici, stirare). Tra quelle che hanno dichiarato un aumento del carico domestico, il 43,9% dichiara un forte aumento, mentre il 30,2% lo considera aumentato di poco“.