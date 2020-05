Marsala: da lunedì tornano attive le strisce blu a pagamento

Domani, 18 maggio, tornano ad essere attive le strisce blu nel territorio comunale di Marsala e in diverse altre Città con parcheggi a pagamento. Erano state ‘disattivate’ già dai primi di marzo quando tutta Italia è diventata zona rossa e più volte prorogata.

Sabato 17 è stato l’ultimo giorno di parcheggio gratuito e lunedì tornano operative. Per chi aveva già acquistato una park card mensile (35 euro) e non ha potuto usufruire di tutti i giorni per via del provvedimento di stop dovrà chiedere informazioni al Settore Economato del Comune di Marsala.

Inoltre tornano i divieti di parcheggio per la pulizia notturna delle strade.