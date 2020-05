E’ stata scattata a Rimini la foto “simbolo” della quarantena

Da Rimini è arrivata la prima proposta per gli stabilimenti balneari, ovvero quella di dividere la spiaggia in zone con del plexiglass, una soluzione che la trasformerebbe in un agglomerato di gabbie. Anche l’immagine simbolo della quarantena italiana arriva da Rimini ed è stata scattata da un drone della polizia locale, intento a controllare la città e la spiaggia in cerca di persone fuori casa. Sui social a foto, che immortala un uomo che prende il sole mentre due agenti si avvicinano con i quad, è diventata virale anche se molti hanno condannato un modo forse troppo “spettacolarizzante” di effettuare i controlli.