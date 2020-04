Riaprono i ristoranti: come si mangerà?

Non sarà una cosa più semplice andare a cena al ristornate. L’obiettivo è ripartire in tutta sicurezza, tornando a frequentare ristornati. Gli Chef della Federcuochi si sono attivati a tal proposito inserendo una serie di nuove regole, necessarie e fondamentali per entrare nella “Fase 2” in tutta sicurezza.

La voglia di tornare a condividere spazi comuni con familiari e amici è tanta e uscire dal lockdown non sarà facile. La ristorazione però punta ad una ripartenza più serena possibile, in vista del prossimo 4 maggio.

Takeway, ristobond, incentivazione della ristorazione all’aperto con sospensione della tassa OSP e la concessione di maggiori spazi ai locali per “l’occupazione di suolo pubblico”. Sono questi i primi passi richiesti per iniziare la riapertura dei servizi, oltre al rispetto di alcune regole fondamentali come il distanziamento sociale e l’introduzione di un piano di sanificazione programmata. Quindi, disinfettanti all’ingresso di tutti i ristoranti, obbligo di mascherine FFP1 per tutto il personale, strutture in plexiglass poste sui tavoli, materiali riciclabili per tutelare l’integrità dei piatti che escono dalla cucina e custodie biodegradabili per tovaglioli e pane.