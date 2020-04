Estate 2020? Boom di ricerche per case vacanza con piscina o giardino

Soprattutto nelle regioni costiere, numeri quadruplicati in Sicilia, Toscana e Liguria, per chi cerca un’alternativa all’estate che verrà. Impazzano le ricerche di casa vacanza rigorosamente con piscina o giardino o comunque di appartamenti provvisti di ampi spazi all’aperto nel caso la quarantena non fosse alle spalle.

L’Italia è ancora nella fase 1 ma mancano meno di 2 mesi all’estate e quella successiva non prevede l’apertura degli esercizi pubblici. Ristoratori, baristi e albergatori, profondamente colpiti dalla crisi, attendono regole per capire come comportarsi in caso di riapertura.

Da qui la necessità di rimodulare il concetto di andare in vacanza, con un approccio diverso, ovvero con un appartamento privato.

C’è chi può contare sulla seconda casa al mare o in montagna e chi si informa per affittarla. Soprattutto nei comuni costieri dell’Italia. Nelle prime 2 settimane di aprile a Palermo le abitazioni con piscina vengono cercate 6 volte di più rispetto al periodo precedente, mentre sulla riviera ligure è Santa Margherita a fare la parte del leone con un aumento di ben 43 volte. Forte dei Marmi conserva il suo appeal (+200%) e in generale sulla costiera livornese le richieste sono 12 volte superiori l’inizio della crisi.

In aumento anche le ricerche per case con giardino, che raddoppiano in Veneto, Campania, Lazio. Iesolo registra un + 209%, seguita da Venezia con un +150%. A Napoli le richieste sono triplicate e Roma segna un aumento del 98%. I dati, come dicono gli esperti, ci proiettano in una nuova era di turismo “al sicuro”».