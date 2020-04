Lo Curto, sostegno alla tipicità’ lattiero-casearie siciliane

“Anche il comparto zootecnico attende misure per uscire dalla crisi economica aggravata dall’emergenza Covid-19. Per questa ragione – è quanto afferma la capogruppo dell’Udc all’Ars – è fondamentale lanciare una campagna per il consumo di prodotti a km zero, che significa anche intervenire nella grande distribuzione affinché siano presenti i prodotti della filiera lattierocasearia provenienti da allevamenti autoctoni e dal comparto agroalimentare siciliano”.

Per Eleonora Lo Curto da questa drammatica esperienza si dovrebbe cogliere l’occasione per valorizzare le produzioni siciliane e sostenere le piccole imprese che in questo settore sono di garanzia per salubrità e qualità alimentare.

“Sollecito – conclude in una nota stampa la deputata regionale – il governo regionale verso un’azione di contrasto ad ogni forma di contraffazione e di scorretto utilizzo e denominazione dei latticini e dei formaggi prodotti nella nostra Isola. Nel contempo venga incoraggiato il consumo del latte siciliano e dei derivati nelle mense a gestione pubblica (ospedali, caserme, convitti, carceri, scuole) e se ne favorisca la promozione e la diffusione nelle strutture ricettive. Il governo Musumeci, infine, si impegni in sede europea per far estendere al comparto lattiero-caseario i benefici della OCM valorizzando le organizzazioni dei produttori che operano in Sicilia”.