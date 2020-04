Lo Curto, assicurare assistenza sanitaria a bordo della Costa Deliziosa

“Grande preoccupazione desta la nave da crociera “Costa deliziosa” ancorata al largo del porto di Marsala, dalla quale è stato fatto scendere un passeggero con sintomi che lasciano presumere l’infezione da Covid-19”. E’ quanto afferma Eleonora Lo Curto in una nota stampa.

” Voglio sperare -continua la deputata regionale marsalese – che nessuno dei passeggeri e del personale di bordo venga fatto sbarcare soprattutto nel caso in cui venisse confermata la positività del turista portato presso l’ospedale di Marsala.

L’eventuale quarantena sia garantita a bordo della stessa nave, che peraltro da ciò che osserviamo non ha ripreso la sua navigazione. Fatto, quest’ultimo, che desta allarme e per il quale sono stata allertata da numerosi cittadini e amministratori dei comuni trapanesi.

Auspico che il presidente Musumeci adotti nel merito ogni provvedimento necessario al fine di evitare che l’eventuale accensione di un focolaio all’interno della nave possa mettere a repentaglio la tenuta del sistema sanitario trapanese e siciliano. Per questo, nel caso fosse accertata l’infezione occorre agire sulla stessa nave per mettere in sicurezza i naviganti ed evitare qualsiasi contatto a terra”.