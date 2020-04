Coronavirus nel trapanese, i positivi scendono a 95. Appena 6 i ricoveri

Scendono ulteriormente i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Il consueto aggiornamento pomeridiano dell’Asp, al netto di decessi e guarigioni, certifica che sono 95, tra ricoveri e isolamenti domiciliari.

Questa la distribuzione sul territorio: Alcamo 19; Buseto Palizzolo 1; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 8; Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 17; Trapani 15; Valderice 13.

Diminuiscono ancora pure i ricoveri, in tutto 6, tra il Sant’Antonio Abate di Trapani (1, presso il reparto Covid) e il “Paolo Borsellino” di Marsala (5, di cui 2 in Terapia Intensiva e 3 al reparto Covid).

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.972 tamponi nel trapanese (215 ieri). Sono 700, invece, i test sierologici condotti sul personale sanitario (solo ieri, 350).

Salgono a 18 i soggetti guariti. Sette sono stati dimessi dall’ospedale di Marsala, 3 dal Sant’Antonio Abate di Trapani, cui si aggiungono 8 negativizzati tra colori che si trovavano in isolamento domiciliare. Altri 6 soggetti, fino a qualche giorno fa ricoverati a Trapani, sono stati trasferiti presso la struttura di Villa Zina in attesa della completa negativizzazione.

Resta fermo a 5 il numero dei decessi in provincia.