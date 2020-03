Difficoltà a reperire alcool, crisi vini Doc e IGT. La proposta di Vento Nuovo

Distillazione: crisi dei vini non a DOC e IGT per la produzione di alcool indispensabile per contrastare l’emergenza del coronavirus.

Vista l’emergenza sanitaria dovuta a causa del Coronavirus, vista la difficoltà di reperimento dell’alcool, necessario e indispensabile per la produzione di disinfettanti o altro per contrastare il virus, il rappresentante della lista civica Vento Nuovo, Mario Giovanni Figlioli, assieme all’enologo Giuseppe Laudicina, chiedono di emanare urgentemente la misura di attivazione di crisi dei vini non a DOC o IGT, provenienti dalle maggiori regioni produttrici di vino d’Italia, per permettere una maggiore produzione di alcool in modo affrontare le esigenze legate all’emergenza corona virus.

“Il prezzo minimo garantito al produttore deve essere non inferiore a € 1,00 / LT – affermano -. Questa è una condizione necessaria ed indispensabile per contrastare la pandemia e consentire alle imprese agricole e vinicole una ripresa economica dopo anni di dura crisi”.