Chiudere tutto anche a Marsala, lo propone la consigliera Eleonora Milazzo

“La situazione che stiamo vivendo è davvero drammatica e ancora di più lo sarà qualora si dovesse verificare nella nostra città un aumento della diffusione del Covid-19. È ormai nota la mancanza in tutto il territorio regionale di strutture all’avanguardia in grado di fronteggiare emergenze sanitarie come quella che stiamo subendo. Le misure restrittive previste dal Presidente Conte non sono sufficienti, tanti cittadini sembrano affrontare la questione con molta superficialità senza consapevolezza dei rischi a cui possono incorrere”. E’ quanto afferma la Consigliera comunale Eleonora Milazzo che avanza un richiesta al Sindaco della Città di Marsala:

“In attesa dei successivi provvedimenti che potrebbero arrivare ad ore dal governo nazionale – afferma l’esponente di Palazzo VII Aprile – di disporre con ordinanza la chiusura immediata di tutte le attività pubbliche e private sino al 3 aprile, lasciando aperte solo le attività per l’approvvigionamento dei beni di prima necessità. Chiudiamo tutto, prima che sia troppo tardi.