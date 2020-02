Aggredito un immigrato nel centro storico di Marsala: esclusa la motivazione razziale

Momenti di panico nel tardo pomeriggio a Marsala. I numerosi cittadini che erano a passeggio in via XI Maggio sono stati testimoni di una rissa che si è verificata nei pressi dell’ufficio della Pro Loco cittadina. Sul posto sono arrivate a sirene spiegate tre pattuglie dei Carabinieri e due della Polizia per riportare la situazione in ordine e ricostruire la dinamica dei fatti. Le prime notizie giunte da chi si trovava in zona parlavano di un’aggressione nei confronti di un giovane immigrato. Inizialmente era trapelata la possibilità che si trattasse di un tentativo di rapina o un’azione a sfondo razziale. In realtà, giunte sul posto le forze dell’ordine (contattate dai presenti, così come il 118), i militari hanno preso atto che si trattava di una lite per futili motivi tra un cittadino italiano e un migrante. Pare, peraltro, che i due si conoscessero già. Nessun fermo, alla fine, ma solo un’identificazione da parte dei Carabinieri.