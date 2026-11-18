PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 49 anni, Agostino Presti, ha perso la vita in una cava di contrada Roccalupa a Pollina (Palermo). L’uomo, sarebbe stato travolto dalla terra che si sarebbe staccata dalla parete rocciosa. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri.

L’incidente è avvenuto in contrada Roccalupa, nei pressi di Pollina: secondo le prime ricostruzioni Presti, 49 anni, stava lavorando in una cava all’interno del cantiere, adibito per la realizzazione del raddoppio ferroviario, quando si sarebbe verificato il crollo.

L’uomo è stato colpito da un cumulo di terra e macerie: tempestivo l’arrivo dei soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, coadiuvati dai tecnici dello Spresal, per verificare quanto accaduto e il rispetto sulle norme di sicurezza all’interno del cantiere.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).