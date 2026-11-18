Nel turno infrasettimanale di Serie A2 Fineco tra il Club Italia e la Sigel Seap Marsala Volley, le biancoazzurre di coach Dino Guadalupi cedono soltanto al tie-break con il punteggio di 3-2 (20-25, 25-17, 17-25, 25-18, 15-12), portando a casa un punto preziosissimo che muove ulteriormente la classifica e conferma la straordinaria solidità mentale di un gruppo in costante crescita. A rendere ancora più speciale la serata di Parma è stata la calda ed appassionata presenza sugli spalti di una rappresentanza degli Irriducibili lilibetani, che non hanno mai smesso di incitare capitan Giulia Caserta e compagne, facendo sentire alle ragazze il profumo ed il calore di casa anche a centinaia di chilometri da Capo Boeo.

L’approccio alla gara delle siciliane è autoritario. Dopo un avvio equilibrato, Marsala trova il break decisivo portandosi avanti di 5-6 lunghezze e amministrando con grande ordine il vantaggio fino al 20-25 che vale lo 0-1. Nel secondo set arriva la reazione immediata delle padrone di casa guidate dal tecnico argentino Juan Cichello: con un copione speculare, le giovani azzurrine scavano un solco importante fino al +9 e chiudono sul 25-17. Da segnalare, in questo parziale, la splendida notizia dell’esordio stagionale con la maglia biancoazzurra della polacca Adamczewska, finalmente ristabilita dai fastidi fisici che l’avevano tenuta ai box finora.

Nel terzo set la Sigel Seap torna a macinare gioco e punti. Dal 9-9, le lilibetane allungano sul 10-13 e poi sul 12-17, costringendo Coach Cichello a spendere entrambi i time-out a disposizione e a rivoluzionare il sestetto sul 12-20. Nonostante un tentativo di rientro locale (15-21), Marsala gestisce con lucidità i cambiopalla e sigilla il 17-25 che garantisce il primo punto di giornata. Il quarto parziale lascia un pizzico di sano rammarico. Le biancoazzurre partono fortissimo (0-3) e scappano via fino al 7-13. Sembra il preludio all’intera posta in palio, ma il Club Italia dimostra tutta la propria tenacia, ricuce fino al 15-15 e nel finale trova lo spunto vincente per imporsi 25-18, trascinando la Sigel Seap al quarto tie-break della sua stagione.

L’ultimo set è un concentrato di adrenalina. Le padroni di casa provano l’allungo sull’11-8, ma il cuore biancoazzurro non si arrende: Marsala risale fino al 13-12 riaprendo ogni discorso, prima che Baleva firmi il 14-12 e chiuda i conti direttamente dai nove metri con l’ace del definitivo 15-12. Resta un pizzico di amarezza per l’occasione sfumata nel quarto set, ma prevale ampiamente la soddisfazione per un punto conquistato su un campo ostico e per la certezza di possedere il carattere, la qualità e la profondità del roster, necessari per continuare a correre con fiducia verso l’obiettivo salvezza.