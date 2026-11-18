Il recupero della settima giornata conferma quanto già si conosceva della Handball Trapani. È una squadra vera, lotta senza esclusione di colpi, ha infinito orgoglio, ma non può ancora lottare ad armi pari contro le “grandi” di questo campionato. Non è un caso che le sconfitte stagionali siano giunte contro Erice, Cassano, Salerno e (oggi) Brixen. Dai sessanta minuti giocati a Bressanone, però, per il coach Lucas Vitale Alvarez, arrivano ancora indicazioni confortanti dalle sue atlete, che dovranno recuperare velocemente le energie. Sabato prossimo, infatti, saranno di nuovo in campo, sempre in trasferta: questa volta a Leno, contro un’avversaria sicuramente più abbordabile.

Reduce dall’eliminazione in Europa, ad opera delle portoghesi di Madeira, Brixen è un’avversaria scomoda per la giovane formazione granata. Oltre a possedere la forza della tradizione e uno spessore tecnico di assoluto valore, le altoatesine sono animate anche dalla voglia di riscatto. Infatti, la partenza delle padrone di casa è bruciante (4-1, 5’). Trapani si sblocca con Irene Rios, ma stenta a trovare fluidità offensiva. Le ragazze del coach Lucas Vitale si affidano alla loro ormai proverbiale caparbietà e alla voglia di lottare, tanto che la difesa tiene abbastanza bene. Il problema è tenersi in partita con un attacco asfittico. Una “girella” di Isabelle Medeiros impreziosisce la cifra tecnica della sfida, ma il bottino di reti realizzate rimane troppo scarno (7-5, 15’). Un mini parziale di 2-0 a favore di Brixen induce il coach granata Vitale Alvarez a chiamare timeout (9-5, 17’). È un’interruzione che, in qualche modo, torna utile (9-7, 22’), ma la differenza la fa il portiere di casa Francesca Luchin (quattro rigori parati su sei), che assurge al ruolo di principale protagonista. Brixen allunga ancora (11-7, 25’) e chiude il primo tempo sul 14-9.

L’inizio della ripresa delle granata è promettente. Un break di 3-0 a loro favore, infatti, riapre il match (14-12, 33’). Brixen, però, ha troppa esperienza per farsi intimorire e colpisce per due volte a porta vuota, approfittando dell’extra player delle granata. Trapani lotta con orgoglio, ma è chiaro come, con il trascorrere dei minuti, la partita diventi una montagna sempre più difficile da scalare. Pur non brillando, Brixen solidifica le sue certezze e lascia pochi spiragli a Trapani per una possibile rimonta (20-15, 45’). Il massimo sforzo delle granata le conduce al “-2” (20-18, 52’), ma è ancora Luchin che sbarra la strada con maestria. Due reti consecutive di Giada Babbo regalano un respiro profondo alle padrone di casa (22-18, 54’), che continuano a soffrire l’intraprendenza granata fino all’ultimo istante. Finisce con il successo di Brixen (26-21), ma è un Trapani davvero da applausi.

La centrale Francesca Di Prisco ha dichiarato: “Come immaginavamo, la partita contro Bressanone non è stata semplice. È una squadra che ha un’ottima posizione in classifica e non molla mai. Noi abbiamo cercato, comunque, di dire la nostra e di giocare al massimo delle nostre possibilità. Rimaniamo in un momento positivo, il nostro gioco continua a migliorare e siamo sempre più affiatate in campo, quindi vogliamo sicuramente continuare a far bene. Sabato ci attende Leno, sempre in trasferta, ed anche lì la nostra concentrazione dovrà essere altissima. Dovremo limitare gli errori e cercare di portare due punti a casa che sarebbero fondamentali per la nostra classifica”.