Giovedì 19 novembre alle ore 16 presso la Biblioteca diocesana di Trapani occasione della Settimana “Nati per leggere” si terrà un laboratorio di lettura per bambini dai 4 ai 6 anni. “Piccoli lettori nel bosco”è un’ occasione speciale per leggere insieme tante storie che profumano d’autunno. Tra foglie colorate e teneri animaletti, i bambinipotranno scoprire l’atmosfera magica di questa stagione. L’iniziativa, totalmente gratuita, è rivolta ad un massimo di 15 bambini che dovranno essere accompagnati da un adulto la cui presenza è richiesta per tutta la durata dell’attività.

Il focus della Settimana “Nati per leggere” per quest’anno – attingendo ai 10 buoni motivi per leggere assieme ai nostri bambini e bambine – è Leggimi perché così stiamo insieme. Nel contesto contemporaneo, caratterizzato da una pervasiva presenza di schermi, notifiche e interazioni digitali mediate, la lettura condivisa nei primi anni di vita rappresenta un prezioso baluardo di presenza. Per prenotare è possibile contattare la biblioteca al numero di telefono 0923/571239 in orario d’apertura (Lunedì e Venerdì dalle 9 alle 13, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 15 alle 19) oppure inviare una mail all’indirizzo biblioteca@diocesi.trapani.it (indicando nome, cognome, età del bambino e un recapito telefonico).