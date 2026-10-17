La riflessione di una cittadina: gratitudine e…era davvero così imprevedibile?

A distanza di qualche giorno dal disastro evento atmosferico che ha colpito Marsala e Petrosino, sento il dovere, da libera cittadina non coinvolta in prima persona, di esprimere un immenso ringraziamento a tutte le insegnanti e al personale della scuola Alcide De Gasperi. Con la loro straordinaria prontezza e il loro coraggio hanno messo in salvo 273 bambini, evitando quella che poteva trasformarsi in una tragedia. Accanto alla gratitudine, però, resta una profonda amarezza e una domanda che pongo con forza alle istituzioni locali e nazionali: come mai non è stato lanciato nessun allarme preventivo?

Capisco l’imprevedibilita di certi fenomeni estremi, ma viviamo in un territorio che ospita una base dell’aeronautica militare a Birgi e un importante centro di studi dei fenomeni marini a Torretta Granitola. Com’è possibile che nessuno abbia intercettato o avvertito del pericolo imminente? Com’è possibile che nessun organo proposto abbia fatto scattare un allerta preventiva?

Riflessioni di una libera cittadina che chiede solo risposte e sicurezza per il futuro dei nostri figli.