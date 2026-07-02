A Petrosino si inaugura il Centro Educativo Distrettuale “Radici per Volare”

L’Amministrazione comunale inaugura il nuovo Centro Educativo Distrettuale, uno spazio dedicato alla crescita di bambini e ragazzi, nato per offrire opportunità educative, sostenere le famiglie e contrastare la povertà educativa. “Con questo Centro – dichiara il sindsco Giacomo Anastasi – investiamo nel futuro della nostra comunità. Vogliamo offrire ai nostri bambini e alle loro famiglie un luogo accogliente, dove crescere attraverso relazioni significative, creatività, inclusione e partecipazione. Crediamo che ogni bambino abbia talenti da valorizzare e che il compito delle istituzioni sia creare le condizioni perché possano esprimersi pienamente”.

Il Centro promuove un modello educativo innovativo che mette al centro la persona, valorizza il rapporto con la natura, la creatività e la collaborazione tra famiglie, scuola e territorio, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni. Il Centro Educativo Distrettuale nasce nell’ambito della programmazione del Distretto Socio-Sanitario n. 52 Marsala-Petrosino, grazie ad un percorso di co-progettazione tra istituzioni pubbliche e Terzo Settore, ai sensi dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Le attività, che si svolgeranno dal lunedi al venerdì in uno degli spazi del Centro del Volontariato e delle Culture del Comune di Petrosino, sono finanziate attraverso la Quota Servizi del Fondo Povertà, con un investimento complessivo di 125.759,46 euro e una durata iniziale di 52 settimane, a testimonianza della volontà di costruire un presidio educativo stabile a favore dei minori e delle loro famiglie. A coordinare il servizio sarà la “Cooperativa Sociale Solidarietà e Azione ETS”. É intervenuta all’inaugurazione anche l’assessore del Comune di Marsala, Anna Caliò.