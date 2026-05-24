Amministrative: alle 12 vota il 12.41% a Marsala, il 13,48% a Campobello, a Gibellina il 14%

ore 13.30 A Marsala emerge il dato della sezione 10, zona centro storico, in cui ha votato la percentuale più alta alle ore 12, il 20.83%. Dai seggi marsalesi arrivano voci però, di affluenza ben più alta, via via. Diverse sezioni dalle 12 in poi hanno già raggiunto e superato il 20% di votanti.

Tre comuni trapanesi oggi, fino alle 23, e domani fino alle 15, si apprestano ad entrare nei seggi per le elezioni Amministrative. Si vota a Marsala, Campobello di Mazara e Gibellina. In totale in Sicilia sono 71 i comuni che rinnovano Consiglio comunale e sindaco, in tutta Italia sono 743 i comuni alle urne. Curiosità: la piattaforma Eligendo, che segue affluenze e voti, non fornisce i dati delle due isole, Sicilia e Sardegna.

Il primo dato di affluenza è quello delle ore 12 di oggi, 24 maggio:

A Marsala su 68.320 elettori, negli 80 seggi ha votato il 12.41% ovvero 8.480 votanti; allo stesso orario nelle Amministrative precedenti del 2020, aveva votato il 10,46%.

su 68.320 elettori, negli 80 seggi ha votato il ovvero votanti; allo stesso orario nelle Amministrative precedenti del 2020, aveva votato il 10,46%. A Campobello su 11.358 elettori, ha votato il 13,48% , ovvero 1.531 votanti; allo stesso orario nelle Amministrative precedenti aveva votato il 10,69%.

su 11.358 elettori, ha votato il , ovvero 1.531 votanti; allo stesso orario nelle Amministrative precedenti aveva votato il 10,69%. A Gibellina su 3.806 elettori, ha votato il 14,00%, ovvero 533 votanti; nelle Amministrative precedenti aveva votato il 12,40%.

Si attendono i dati affluenza di Gibellina e Campobello.