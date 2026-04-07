Convenzione tra UniCredit e la Camera di Commercio di Trapani per lo svolgimento del servizio di cassa

TRAPANI (ITALPRESS) – È stata firmata una convenzione tra UniCredit e la Camera di Commercio di Trapani per la gestione del servizio di cassa. La convenzione affida così a UniCredit il ruolo di istituto cassiere, già svolto in precedenza, sino al 31 dicembre 2027. Contestualmente, si legge in una nota, è stata firmata anche la convenzione per il servizio di cassa dell’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di Commercio di Trapani, un organismo che sostiene le imprese locali attraverso servizi digitali, promozione e attività di interesse pubblico. L’accordo, sottolinea la nota, è stato sottoscritto da Marco Brindisi, Public Sector Sicilia di UniCredit, e da Giuseppe Pace, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Trapani. Il servizio di cassa, prosegue la nota, viene svolto con il mandato informatico con firma digitale che consente di effettuare con modalità on line i trasferimenti degli ordinativi di pagamento e di riscossione fra la CCIAA e la Banca, assicurando così numerosi vantaggi: condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell’esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale. Oggi UniCredit svolge complessivamente in Sicilia circa 300 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per la Regione Sicilia, 99 Comuni, 3 Province, 8 Aziende Ospedaliere, 1 Ateneo universitario e 3 Camere di Commercio, conclude la nota.

– foto di repertorio IPA Agency –

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