Pasqua, l’appello di Papa Leone XIV: “Guerre e rancori non possono paralizzarci” ￼

Un messaggio forte, carico di speranza ma anche profondamente segnato dalle ferite del presente. Nella Veglia Pasquale celebrata nella Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ha rivolto ai fedeli un appello netto contro la rassegnazione, invitando il mondo a non lasciarsi bloccare da guerre, paure, ingiustizie e divisioni. Nel cuore della celebrazione della Vigilia di Pasqua, il Pontefice ha richiamato con forza il valore della resurrezione come segno concreto di rinascita, sottolineando come anche le “pietre” più pesanti che gravano sull’umanità possano essere rimosse. Tra queste, il Papa ha indicato sfiducia, egoismo, rancore, conflitti e chiusure tra popoli e nazioni, definendole ostacoli che sembrano spesso insormontabili ma che non devono avere l’ultima parola.

Un’omelia segnata dal dolore del mondo

Il riferimento alla drammatica situazione internazionale è stato centrale nell’omelia di Leone XIV. Dopo una Via Crucis già fortemente segnata dal tema delle guerre, anche la notte di Pasqua è diventata occasione per rilanciare un messaggio di dialogo, riconciliazione e pace, in un tempo storico che il Papa ha descritto come attraversato da profonde lacerazioni. Il Pontefice ha invitato i fedeli a guardare oltre il male e oltre la paura, esortando tutti a non cedere all’immobilismo davanti alle ingiustizie del presente. Il cuore del suo messaggio è stato chiaro: la Pasqua non è soltanto memoria liturgica, ma una chiamata concreta a costruire un mondo nuovo, fondato su unità, concordia e speranza.

Il ritorno ad alcuni segni della tradizione

La celebrazione, iniziata alle 21 nell’atrio della Basilica di San Pietro con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale, ha avuto anche un forte valore simbolico sul piano liturgico. La Veglia ha infatti segnato un ritorno ad alcuni elementi della tradizione, con la celebrazione in orario serale e con il ripristino delle nove letture della Liturgia della Parola, dopo le riduzioni adottate negli anni scorsi. Nel corso della messa, Papa Leone XIV ha inoltre amministrato il battesimo a dieci adulti, provenienti da diversi Paesi, in un gesto che ha ulteriormente rafforzato il significato pasquale della celebrazione: quello della rinascita, della fede e dell’inizio di un cammino nuovo.

L’attesa per il nuovo appello alla pace

La Veglia Pasquale rappresenta uno dei momenti più solenni dell’anno liturgico, ma quest’anno ha assunto anche un evidente valore spirituale e geopolitico, nel segno di un pontificato che continua a mettere al centro il dramma dei conflitti e la necessità di una risposta morale e umana. Ora l’attenzione si sposta sulla Messa di Pasqua in Piazza San Pietro e sulla tradizionale benedizione Urbi et Orbi, durante la quale è atteso un nuovo e forte richiamo del Papa contro tutte le guerre e per una pace possibile, anche nei luoghi dove oggi sembra più lontana.