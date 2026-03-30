Marsala piange la prematura scomparsa di Chicco Disimone

Marsala piange un suo concittadino: è venuto a mancare all’età di 45 anni Vito Enrico Disimone, molto conosciuto nella comunità lilybetana. A comunicarlo la sorella Francesca sul suo profilo Facebook. Chicco, come lo chiamavano tutti, ha frequentato il Liceo Scientifico e ultimamente si era appassionato alla poesia, ne scriveva tante sul suo profilo Facebook, su cui – negli ultimi anni – raccontava anche la malattia che lo aveva portato giovane alla dialisi. Lo faceva sempre con il sorriso, nonostante le difficoltà e regalava sempre messaggi di vicinanza e stima agli amici che lo ricordano con affetto.