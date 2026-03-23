Referendum Giustizia: in Sicilia No in vantaggio con oltre il 60%, in Provincia di Trapani al 59%

Ore 15.20: inizia lo spoglio. In Sicilia 134 seggi su 5.306 danno il No al 65,42%, il Sì al 34,58%. In Italia il No al 54% e il Sì al 46%. Dati relativi a 2.631 seggi su 61.533. Ma i dati sono in continuo aggiornamento. Dalla sezione 7 di Marsala, centro storico, i No sono 146, i Sì 140 (e una scheda nulla). Nella sezione 43 di contrada Dammusello 281 No, 161 Sì. Si profila il netto vantaggio. Al sud stravince il No, tranne nel Lazio in cui è in vantaggio il Sì. Il Sì vince anche in Lombardia, Friuli, Trentino con numeri netti in Veneto. In Provincia di Trapani spoglio in 34 sezioni su 460: il No si attesta al 59,94%; il Sì al 40,06%.

Dopo i dati definitivi dell’affluenza, inizia lo spoglio nei seggi in tutta Italia per il voto sul Referendum sulla riforma della Giustizia. Due le preferenze per la modifica degli articoli della Costituzione in tema di magistratura: Sì o No. I primi exit poll – o instant poll – danno in vantaggio il No avanti tra il 49 e il 53% ma il Sì è di poco sotto tra il 47 e il 51%. La copertura del campione, alle 15, è dell’83%. C’è da ricordare che non c’è nessun quorum da raggiungere e anche un solo voto di scarto fa passare la riforma o meno. L’affluenza di oltre il 46% è un dato record per il referendum soprattutto da oltre 20 anni a questa parte, visto che l’elettorato ha sempre snobbato le urne per l’elezione referendaria.

Primi dati dai seggi. Nella sezione