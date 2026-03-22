A Marsala il comico Biagio Izzo in “L’arte della truffa”

Marsala si prepara ad accogliere uno degli interpreti più amati del teatro comico italiano. Martedì 24 marzo, alle ore 21, il Teatro Impero ospiterà “L’arte della truffa”, lo spettacolo interpretato da Biagio Izzo, con la regia di Augusto Fornari. L’evento è inserito ne cartellone della rassegna teatrale diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo, della Oddo Management, e prodotta dall’associazione “Si Può Fare”. Un appuntamento imperdibile per il pubblico siciliano, che avrà l’occasione di assistere a una commedia brillante, capace di unire ironia, ritmo e riflessione. “L’arte della truffa” porta in scena una storia coinvolgente, ricca di colpi di scena e situazioni paradossali, in cui il talento comico di Izzo si esprime al massimo livello, alternando momenti esilaranti a spunti di critica sociale.

La regia di Augusto Fornari contribuisce a costruire uno spettacolo dinamico e moderno, capace di conquistare spettatori di tutte le età. Il risultato è una rappresentazione vivace e attuale, che gioca con il tema dell’inganno e delle relazioni umane, offrendo al pubblico due ore di puro intrattenimento. Gli ultimi biglietti disponibili (si va verso il sold out) si possono trovare in prevendita online sul circuito Liveticket. Per informazioni è possibile contattare i numeri dedicati: 388 566 2176 oppure 342 033 0263 (solo WhatsApp), negli orari 9.00–13.00 e 16.00–19.00.