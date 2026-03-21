Studente marsalese morto all’Università di Padova: Liceo Scientifico profondamente scosso

La Città di Marsala è profondamente scossa per la morte di uno studente 20enne che è precipitato dalla torre in cui si trova la Facoltà di Economia dell’Università di Padova. Pare si tratti di un gesto volontario che si è consumato tra gli studenti che si recavano a lezione, intorno alle 8 del mattino. Subito sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 e la Polizia, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A. M., poco più che ventenne, è il terzo di tre figli. La mamma è una docente conosciuta in città e la comunità del Liceo Scientifico – in cui il giovane ha studiato – si dice profondamente addolorata per la perdita della prematura vita. A. M. studiava a Padova Scienze Motorie dallo scorso anno e praticava pugilato. Non si sa perchè si trovava in un’area che non era quella in cui studiava. Ma gli investigatori stanno indagando sull’accaduto.

Numeri utili per chi ha bisogno

In vista di capire cosa sia successo al ragazzo, lasciamo alcuni contatti utili. Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti della propria vita complicati. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 23272327 (gratuito, con orario tutti i giorni dalle 9 alle 24). È attivo anche il servizio via chat “Whatsapp Amico” al numero 3240117252 con orario tutti i giorni dalle 18 alle 21. Telefono Azzurro 1.96.96. Progetto InOltre 800.334.343. De Leo Fund 800.168.678.