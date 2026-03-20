Marsala Aperta 2026: istituzioni e operatori a confronto per sicurezza e accoglienza all’avanguardia

Sabato 21 marzo, dalle 9:30, la Sala Conferenze dell’Ente Mostra di Pittura di Marsala accoglie il summit “Marsala Aperta 2026 – Dialogo oltre la norma: la sicurezza che genera valore”. Promosso dalla Pro Loco Marsala Capo Booeo APS, con il patrocinio del Comune di Marsala e dell’Ordine degli Ingegneri di Trapani, l’evento unisce autorità e operatori del territorio – imprese, associazioni, professionisti e gestori di attività – per definire standard innovativi di sicurezza, legalità e accoglienza nelle manifestazioni locali.

Un tavolo operativo che trasforma la burocrazia in motore di crescita turistica e culturale: iter autorizzativi semplificati, rispetto delle norme e strategie condivise per un territorio più sicuro e attrattivo.

Il programma ruota su quattro pilastri chiave:

Governance e procedure SUAP : interventi del Sindaco On. Massimo Grillo e del Segretario Generale Dott. Andrea Giacalone.

: interventi del Sindaco On. Massimo Grillo e del Segretario Generale Dott. Andrea Giacalone. Gestione spazi e vigilanza : relatori il Comandante della Polizia Municipale Dott. Giuseppe D’Alessandro e il Dirigente dei Vigili del Fuoco Ing. Vito Pipitone.

: relatori il Comandante della Polizia Municipale Dott. Giuseppe D’Alessandro e il Dirigente dei Vigili del Fuoco Ing. Vito Pipitone. Tutela della persona e piani sanitari : Dott. Antonio G. Parrinello (Protezione Civile) e responsabili ASP di Trapani.

: Dott. Antonio G. Parrinello (Protezione Civile) e responsabili ASP di Trapani. Qualità tecnica e responsabilità professionale: Ing. Vito Agosta, esperto Safety & Security per l’Ordine degli Ingegneri di Trapani.

«Vogliamo alzare l’asticella della professionalità a Marsala – spiega la segreteria della Pro Loco Marsala Capo Boeo – superando il semplice adempimento normativo per fare della sicurezza un valore aggiunto all’economia turistica locale».

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria sul portale: https://www.prolocomarsalacapoboeo.org/accredito-summit-marsala-aperta-2026/. Diretta streaming sulla pagina facebook di itacanotizie.it per raggiungere tutti gli operatori del territorio.