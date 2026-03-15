Sicilia: continua il cattivo tempo. Tra zone gialle e zone arancione. Pioggia e vento forte

Sarà una settimana di maltempo in Sicilia: nuova allerta meteo per domani, lunedì 16 marzo: gialla nella zona occidentale provincie di Trapani e Palermo mentre arancione tra la zona di Catania, Siracusa e Ragusa.

Secondo quanto riportato dal bollettino odierno della Protezione Civile sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone orientali, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone centrali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati deboli.