Centauro 35enne perde la vita in un tragico incidente stradale a Salemi

La serata di domenica 1° marzo è stata segnata da una tragedia sulle strade della provincia di Trapani: in contrada Gorgazzo, nei pressi di Salemi, un uomo di 35 anni, Alessio Minore, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era alla guida della sua motocicletta Suzuki. Secondo le prime ricostruzioni fornite da fonti locali, il centauro avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo poi con un impatto violentissimo contro un palo dell’illuminazione pubblica. Anche se stava indossando il casco protettivo, l’urto è stato così grave che per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Alessio Minore

I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto insieme ai Carabinieri, alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale, hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma del centauro è stata poi trasportata nella camera mortuaria del cimitero di Salemi, a disposizione della Procura della Repubblica, in attesa degli eventuali accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Alessio era sposato da pochi anni con la moglie Rebecca e avevano un bimbo/a piccolo/a.