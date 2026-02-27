Anna Caliò. “Mi candido al consiglio comunale sposando il programma di Andreana Patti”. VIDEO

Anna Caliò medico è candidata nel Partito Democratico di Marsala alle imminenti elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Perché ha deciso di candidarsi?

“L’entusiasmo che si è creato intorno alla figura di Andreana Patti e il fatto di essere consigliata da diversi amici anche comuni, mi ha portato a decidere di mettermi questa volta in gioco in prima persona. Naturalmente nella lista del Partito Democratico nel quale sono iscritta e che è tra i fondatori della coalizione che sostiene la candidata a sindaco”.

Dal punto di vista programmatico che cosa è uscito fuori da questa vostra interlocuzione?

“Io personalmente conosco Andreana Patti da tanto tempo e ho seguito la sua storia e il suo percorso politico sia nella nostra città che fuori. Il suo progetto è quello di fare rivivere la città che appare spenta. Io credo che la Patti sia impegnata verso questa direzione”.

Come si sta orientando la sua campagna elettorale?

“Io sono medico e sto dialogando anche con i miei pazienti. Parecchi sorprendendomi già erano a conoscenza di questa mia scelta. Poi sono impegnata nel sociale da tempo e intendo continuare a farlo magari portando queste esigenze anche in consiglio comunale se risultassi eletta”.

Di cosa vorrebbe occuparsi una volta approdata a Sala delle Lapidi?

“Certamente di sanità. Magari non è di competenza diretta del comune ma le opzioni del settore potranno certamente interessare e attivare le istituzioni locali. Poi la pulizia e la relativa raccolta dei rifiuti. Infine sposo in pieno la iniziativa programmatica di Andreana che pone al centro i quartieri. Io stessa tra i miei pazienti sto dialogogando anche con quanti vivono ed operano nelle contrade per cercare di capire quali sono le esigenze della varie parti del nostro territorio e cercare di trovare assieme le eventuali soluzioni”.