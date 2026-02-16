Petrosino: sfilate rinviate al prossimo week end, al via al Carnevale

Dopo il rinvio degli eventi del fine settimana a causa del maltempo, anche se poche ore prima erano stati confermati, il Carnevale di Petrosino 2026 entra nel vivo oggi con i prossimi imperdibili appuntamenti dedicati ai carri allegorici, cuore e anima della manifestazione. L’Amministrazione Comunale ricorda a cittadini e visitatori il programma delle prossime giornate: Lunedì 16 febbraio alle ore 18, appuntamento con la sfilata dei carri allegorici, che porteranno nelle vie del paese colori, musica e spettacolo coinvolgendo grandi e piccoli; partenza da via Baglio e si prosegue per viale Licari, Piazza della Repubblica e via X Luglio; alle ore 21 in Piazza della Repubblica grande serata musicale con Radio Time – Speciale anni ’90, un evento all’insegna del divertimento e dei successi che hanno fatto ballare intere generazioni.

Martedì 17 febbraio ore 18 nuovo appuntamento con la sfilata dei carri allegorici, per continuare a vivere insieme la magia e la tradizione del Carnevale petrosileno. Il Carnevale dei bambini, invece, si svolgerà negli spazi del Centro Polivalente, come da programma, anche oggi domenica 15 febbraio e proseguirà nelle giornate di lunedi e martedì. La sfilata non svolta nel weekend sarà recuperata il prossimo fine settimana, permettendo così a tutti di partecipare pienamente alla festa.