Giornata del Malato. A Trapani processione e quadri viventi a cura Unitalsi￼

In occasione della Giornata Mondiale del Malato mercoledì prossimo 11 febbraio a Trapani presso la parrocchia Nostra Signora di Lourdes si terrà la tradizionale processione aux flambeaux. Il corteo si muoverà in preghiera dallo spazio antistante la chiesa per attraversare la via Virgilio subito dopo la celebrazione eucaristica che avrà inizio alle ore 17. Parteciperanno gli ammalati e i volontari Unitalsi sottosezione di Trapani. Al mattino invece alle ore 11 si terrà un’altra celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli con la partecipazione dell’Ufficio di pastorale della salute diocesano.

Domenica 8 febbraio sempre negli spazi parrocchiali, L’Unitalsi realizzerà dei quadri viventi sulla storia di Lourdes (La giornata del Malato infatti coincide con l’anniversario della prima apparizione a Bernardette Sobirous) con la partecipazione attiva degli ammalati e dei volontari dell’associazione (a partire dalle ore 19.30 fino alle ore 21). Un’esperienza già realizzata lo scorso anno e che ha suscitato l’interesse di centinaia di fedeli.