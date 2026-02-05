Trapani: giallo alla Colombaia, rinvenuto un cadavere. Forse è una donna

Un cadavere è stato rinvenuto presso l’isolotto della Colombaia di Trapani. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del comando provinciale. Si tratta di una salma appartenente presumibilmente ad una donna. Visto lo stato di conservazione non è stato possibile risalire alle cause del decesso. La salma è stata portata al distaccamento porto dei vigili del fuoco di Trapani e consegnata all’autorità giudiziaria. Per l’espletamento dell’attività di competenza dei pompieri è stata inviata sul posto una squadra operativa, integrata da personale specializzato S.A. (Soccorritore Acquatico), personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e da un’unità navale del Corpo (imbarcazione VF).

