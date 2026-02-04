L’aeroporto di Palermo torna a essere base Wizz Air, 10 rotte verso 7 paesi

PALERMO (ITALPRESS) – Dal ritorno operativo dello scorso dicembre al posizionamento di due Airbus A321neo: in poco meno di due mesi Palermo diventa la 39esima base Wizz Air nel mondo. Un nuovo importante tassello nella crescita in Italia della compagnia e che consente oggi a Wizz Air di raggiungere una quota di mercato del 10,4% e di diventare la seconda compagnia aerea nel paese per quota di mercato. L’annuncio è stato dato oggi a Palermo nel corso di una conferenza stampa congiunta da Wizz Air e Gesap, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino.

Alla presenza del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il Chief Commercial Officer di Wizz Air, Ian Malin, e l’Amministratore Delegato di Gesap, Gianfranco Battisti, hanno presentato il nuovo piano di sviluppo del vettore sullo scalo palermitano. A partire dall’1 agosto 2026, l’aeroporto Falcone Borsellino ospiterà due aeromobili Wizz Air di ultima generazione, consentendo alla compagnia di rafforzare in modo stabile la propria operatività sullo scalo e di ampliare in maniera significativa l’offerta di collegamenti. La compagnia aerea amplierà il suo network dalla città siciliana fino ad operare dieci rotte verso sette Paesi. L’espansione da Palermo, è stato spiegato, si concentra innanzitutto sul rafforzamento dei collegamenti nazionali, pensati per rispondere alle esigenze concrete di mobilità dei cittadini siciliani, in particolare per motivi di lavoro, studio e ricongiungimento familiare.

A partire dall’1 agosto 2026, Wizz Air attiverà il collegamento Palermo-Milano Malpensa con un servizio bigiornaliero (14 frequenze settimanali), affiancato da Palermo-Bologna con 11 voli settimanali e da Palermo-Venezia con 10 voli settimanali. Completa l’offerta domestica la rotta Palermo-Torino, operata con frequenza giornaliera, in avvio dal 4 maggio 2026. Tutti i nuovi collegamenti nazionali sono già in vendita con tariffe a partire da 14,99 euro su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, a conferma della strategia tariffaria della compagnia: rendere il trasporto aereo un’opzione accessibile e continuativa sulle rotte a più alta rilevanza territoriale. Accanto al potenziamento domestico, Wizz Air rafforza anche la propria offerta internazionale da Palermo, a supporto della domanda leisure dei passeggeri siciliani. Dall’1 agosto 2026 sarà operativo il nuovo collegamento Palermo-Tel Aviv con 3 voli a settimana (lunedì, mercoledì e sabato), mentre dal 2 agosto 2026 partirà la rotta Palermo-Sharm el-Sheikh con 4 frequenze settimanali (martedì, giovedì, venerdì e domenica). Entrambe le nuove rotte internazionali sono in vendita con tariffe a partire da 39,99 euro, ampliando in modo significativo le opportunità di viaggio verso destinazioni particolarmente attrattive e rafforzando il posizionamento dello scalo palermitano anche sul segmento turistico.

L’investimento della compagnia è stato reso possibile grazie alla partnership strutturata e di lungo periodo con Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, e rappresenta un passaggio chiave per lo sviluppo della connettività aerea della Sicilia. La scelta di basare aeromobili sullo scalo palermitano consente a Wizz Air di rafforzare stabilmente la propria operatività, migliorando frequenze, affidabilità e continuità dei collegamenti, a beneficio dei passeggeri e del territorio. Con il ritorno di Palermo nel network delle basi WIZZ, l’operatività della compagnia a Palermo aumenterà in modo significativo. Nel corso del 2026, la compagnia prevede di mettere in vendita quasi 1 milione di posti, con un incremento di capacità superiore al 200% rispetto ad oggi. Il posizionamento di due aeromobili basati consentirà inoltre una maggiore stabilità operativa e una continuità dei collegamenti durante tutto l’anno. In più questo sviluppo rafforza Wizz Air sul mercato nazionale, permettendo alla compagnia di raggiungere una quota di mercato di oltre il 10% e di diventare la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato. Oltre all’impatto sul traffico, l’investimento genera benefici diretti per l’economia locale, contribuendo alla creazione di 80nuove opportunità occupazionali dirette e 700 nuove figure lavorative nella filiera dell’indotto, a supporto dei settori turistico, logistico e dei servizi. Un contributo concreto che rafforza il ruolo dello scalo Falcone Borsellino come infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio.

“La riapertura della nostra base a Palermo è il risultato diretto delle ottime performance registrate a partire da dicembre e della solidità della nostra partnership con Gesap – ha dichiarato Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air -. Basando due aeromobili rispondiamo a una chiara domanda di collegamenti più frequenti e convenienti. Che si tratti di viaggi per lavoro, studio o semplicemente per tornare a casa, i nostri passeggeri siciliani potranno ora beneficiare di una scelta ancora più ampia e tariffe a partire da soli 14,99 euro. In qualità di seconda compagnia aerea in Italia, continuiamo a mettere le esigenze dei passeggeri al centro della nostra crescita. Amunì Palermo, Let’s WIZZ!”.

“L’apertura della base Wizz Air a Palermo rappresenta un risultato di straordinaria rilevanza strategica per il nostro aeroporto e per l’intera Sicilia – dice Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino – La scelta di basare due aeromobili di ultima generazione sullo scalo palermitano conferma la solidità del percorso industriale intrapreso da Gesap e rafforza in modo strutturale la connettività aerea del territorio. Una base significa continuità operativa durante tutto l’anno – continua Battisti – incremento delle frequenze, maggiore affidabilità del servizio e un’offerta di collegamenti più ampia e accessibile, pensata per rispondere alle esigenze di mobilità di cittadini, imprese e turisti. Allo stesso tempo, l’investimento genera occupazione qualificata e un impatto economico positivo sull’indotto locale. La partnership di lungo periodo con Wizz Airconsente allo scalo palermitano di diversificare il portafoglio vettori – conclude l’ad di Gesap – ridurre la stagionalità e consolidare il proprio ruolo di infrastruttura strategica del Mediterraneo, capace di sostenere sviluppo economico, attrattività turistica e crescita sostenibile nel medio-lungo periodo”.

“La scelta di Wizz Air di fare di Palermo una base strategica rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del nostro aeroporto e della città – dice Roberto Lagalla, sindaco di Palermo – Il posizionamento di due aeromobili e l’ampliamento delle rotte, soprattutto internazionali, rafforzano il ruolo di Palermo come porta del Mediterraneo. Questo accordo consolida un percorso di apertura sempre più decisa ai mercati europei e internazionali, aumentando competitività e attrattività del territorio– continua il sindaco – L’aeroporto Falcone Borsellino si conferma infrastruttura chiave per lo sviluppo economico, turistico e occupazionale della Sicilia occidentale. È un risultato frutto di una visione condivisa e di una collaborazione efficace tra istituzioni e operatori”.

Wizz Air, è stato ricordato, opera in Italia dal 2004 e continua a investire nel Paese, il più grande per numero di passeggeri trasportati nel suo network Europeo e non solo. Nel 2026 la compagnia prevede di offrire oltre 27 milioni di posti sul mercato italiano, con una rete di sei basi che include Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Catania, Napoli e Palermo, quasi 280 rotte verso 33 paesi e 33 Airbus A321Neo basati.

