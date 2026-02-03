San Vito: esplode una bombola a gas, danni a due fabbricati

Nella notte del 2 febbraio, a San Vito Lo Capo, in località Castelluzzo, in via Calazza sono intervenute due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani a seguito di una deflagrazione di una bombola di GPL. A seguito della deflagrazione e conseguente onda d’urto sono stati riscontrati danni strutturali a due fabbricati, dove in uno di essi è stato riscontrato il distacco di una parete ed il crollo del parziale del solai e che attualmente sono dichiarati inagibili, mentre gli appartamenti nella zone limitrofe hanno subito danni ai vetri. Il proprietario a seguito dell’incendio della bombola di GPL ha provveduto a portarla fuori dall’appartamento evitando danni più gravi. Non si segnalano vittime, il proprietario è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.