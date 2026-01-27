A Petrosino il Comune organizza un’assemblea cittadini per affrontare alcune tematiche

L’Amministrazione comunale di Petrosino organizza un’Assemblea Cittadina domenica 1° febbraio 2026 alle ore 16.30 nello spazio del Centro Polivalente. L’incontro avrà luogo con l’obiettivo di promuovere un momento di ascolto, informazione e partecipazione attiva da parte della comunità. L’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco Giacomo Anastasi, rappresenta un’importante occasione per condividere con i cittadini i risultati raggiunti, affrontare insieme le criticità emerse e discutere le prospettive future per la città. Durante l’assemblea saranno trattati temi centrali per la vita pubblica e l’amministrazione del territorio, tra cui gestione dell’acqua, ambiente e rifiuti, situazione finanziaria del Comune, progetti, politiche sociali. L’incontro si configura come un importante momento di trasparenza e confronto diretto, in cui ogni cittadino potrà contribuire con domande, osservazioni e proposte. Il sindaco e l’Amministrazione comunale invitano tutti i residenti a prendere parte numerosi, sottolineando quanto sia fondamentale la partecipazione collettiva per costruire insieme il futuro della comunità.