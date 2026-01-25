Basket, l’Automondo Virtus Trapani supera la Nuova Pallacanestro Marsala con un netto 90-74

Il derby è trapanese davanti a una splendida cornice di pubblico, l’Automondo Virtus Trapani supera la Nuova Pallacanestro Marsala con un netto 90-74, conquistando una vittoria di grande spessore.

Dopo un avvio di gara favorevole ai marsalesi, bravi a provare a imporre ritmo e gestione dell’incontro, Trapani ha avuto il merito di non disunirsi. Con pazienza e intensità difensiva, i trapanesi hanno preso progressivamente il controllo del match, costruendo il successo soprattutto nella propria metà campo. Ottime le percentuali dalla lunga distanza, decisive per spezzare l’equilibrio. Sugli scudi i fratelli Genovese, Francesco e Lorenzo, autentici trascinatori della formazione trapanese.

Solida anche la prova difensiva di Costadura e Rizzo, che hanno messo in campo grinta e personalità. La Virtus Trapani ha confermato compattezza e unità di squadra. È da lì che nasce, con pieno merito, questa vittoria nel derby.