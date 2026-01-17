Tajani a Palermo “Ottimi risultati del governo Schifani, Forza Italia vuole la presidenza della Regione anche nella prossima legislatura”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho visto i risultati del buon governo in Sicilia, anche accogliendo le forze civiche: quando il Pil cresce così tanto significa che il governo è positivo e dobbiamo dire grazie al presidente Schifani, alla sua squadra e a tutti i deputati regionali”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il convegno ‘Da 30 anni protagonisti al servizio del paese’, organizzato da Forza Italia al teatro Politeama a Palermo. “Vogliamo rimanere il primo partito della Sicilia e continuare ad avere, anche alle prossime elezioni, la presidenza della Regione: ce lo siamo conquistati con i voti e il buon governo, ognuno ha il dovere di contribuire al miglioramento con proposte e suggerimenti”.

“Qui mi sento a casa, non tanto perché sono il segretario di Forza Italia ma perché credo in tutto ciò in cui credete voi – aggiunge Tajani – Non esistono buoni generali senza buoni soldati. Bisogna correre insieme per raggiungere lo stesso obiettivo, anche quando discutiamo: guai a perdere di vista l’obiettivo finale per una sciocchezza del momento, dobbiamo sempre puntare al successo”.

“Per crescere serve un dibattito: chi ha a cuore il partito lo vuole vedere migliorato – ha sottolineato ancora Tajani -. Se diciamo pubblicamente che vogliamo crescere elettoralmente e raggiungere nuovi obiettivi, non dimenticando che siamo diventati il terzo partito per numero di voti grazie anche al lavoro della Sicilia, dobbiamo essere coerenti, occupare un grande spazio e allargare i nostri confini, coinvolgendo il maggior numero possibile di persone e presentandogli il nostro progetto per l’Italia e per le singole regioni: per costruire questa grande casa di moderati dobbiamo porci al centro della politica italiana”

