Riqualificazione Villa Rosina, Bica: “Per Trapani 14 milioni dalla Regione, servono scelte chiare”

Villa Rosina, quartiere alla periferia di Trapani, nato negli anni ’70–’80 ma senza una pianificazione adeguata, scarsamente dotata di servizi essenziali come fognature, rete idrica e illuminazione pubblica, è al centro di un nodo nella riqualificazione urbana della città. La situazione si è aggravata negli ultimi anni con la continua dispersione di acqua potabile sulla strada d’ingresso del quartiere e ristagni che danneggiano abitazioni e infrastrutture, senza che interventi risolutivi si siano concretizzati nonostante le segnalazioni e le diffide formali alle istituzioni competenti. “Su Villa Rosina ritengo opportuno fare chiarezza. La Regione Siciliana ha stanziato 14 milioni di euro per interventi di riqualificazione urbana in Sicilia attraverso un bando a cui il Comune di Trapani ha partecipato con il progetto su Villa Rosina”. Lo dichiara il deputato regionale di Fratelli d’Italia all’ARS Giuseppe Bica.

On. Giuseppe Bica

Progetto in esame all’Assessorato: cosa succede

“Il progetto presentato dal Comune di Trapani è attualmente all’esame dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture“. Precisa: “Le misure sulla riqualificazione urbana seguono procedure a bando, come previsto dalle direttive europee, e non possono essere finanziate direttamente. Un vincolo normativo riconosciuto da tutti gli attori istituzionali”. “Il bando prevedeva un cofinanziamento: più il Comune investe, più fondi regionali può ottenere”, spiega Bica. “Da ciò che ho potuto constatare, il progetto presentato rappresenta solo uno stralcio dell’intervento complessivo. L’amministrazione comunale avrebbe potuto presentare un progetto più ambizioso, stanziando risorse proprie più consistenti per sfruttare per intero i 14 milioni messi a disposizione dalla Regione. Nonostante le dichiarazioni del Comune di Trapani, che in assenza di un contributo regionale avrebbe realizzato ugualmente i lavori su Villa Rosina attingendo a un mutuo, nella realtà le risorse comunali inserite nel progetto sono talmente inferiori alle previsioni che si è rinunciato, a priori, all’opportunità di utilizzare l’intero finanziamento regionale disponibile, accontentandosi di una sola porzione. Il progetto presentato rappresenta un primo stralcio funzionale al bando, che potrà essere completato con successivi finanziamenti regionali”.

Necessaria programmazione a lungo termine

“Accanto alla riqualificazione urbana resta comunque fondamentale garantire i servizi essenziali quotidiani, che ad oggi continuano a mancare, e una programmazione a lungo termine per il quartiere di Villa Rosina”, aggiunge il deputato. “Dopo quasi otto anni di governo della città, l’Amministrazione comunale non è riuscita a dare segnali di attenzione territoriale. Servirebbe un confronto trasparente sulle misure adottate e sui risultati conseguiti dal Comune di Trapani in tutti questi anni.” “Nonostante le Cassandre, che sperano nel fallimento dell’iniziativa e certamente non tifano per Villa Rosina, continuo, assieme al Governo regionale, a lavorare per portare a compimento il finanziamento dei lavori. Nei prossimi mesi i fatti parleranno. L’obiettivo deve essere solo quello di dare risposte al quartiere“.