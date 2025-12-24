Rinviata al 28 dicembre la Notte Bianca T-ROC a Mazara del Vallo

La Notte Bianca T-ROC, inizialmente prevista per il 23 dicembre, è stata posticipata a domenica 28 dicembre a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

L’evento si svolgerà regolarmente a partire dalle ore 18.00, lungo Corso Umberto I e Piazza Mokarta, mantenendo invariati il programma, le location e tutte le attività previste.La Notte Bianca trasformerà il centro cittadino in un grande spazio di festa con shopping serale, musica live, spettacoli diffusi, installazioni artistiche e intrattenimento per grandi e bambini.

I numerosi negozi aderenti resteranno aperti fino alle ore 22.30, offrendo l’occasione ideale per acquisti e regali. Il momento clou della serata sarà confermato alle ore 22.30 in Piazza Mokarta con il concerto degli Ottoni Animati, pronti a coinvolgere il pubblico con uno show energico e travolgente.Protagonista dell’evento sarà anche Volkswagen T-Roc, il SUV compatto simbolo di stile e tecnologia, che il pubblico potrà scoprire da vicino lungo il percorso della manifestazione, con la possibilità di ricevere informazioni direttamente dal team presente.

La Notte Bianca T-ROC del 28 dicembre si conferma così un appuntamento imperdibile per vivere Mazara del Vallo in un’atmosfera di festa, musica e condivisione.Ingresso libero.