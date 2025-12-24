A Mazara il 27 dicembre l’evento “Libri Di-vini”

L’innovativa e suggestiva location del Civic Center di Mazara del Vallo, in Corso Vittorio Veneto, 201, ospiterà sabato 27 dicembre, a partire dalle ore 18, l’evento intitolato “Libri Di-vini- Perdiamoci in un mare di libri e di vino con le penne d’oro mazaresi” organizzato dall’Associazione “Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara” con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo; partners “Moltivolti”, “Pro Loco-Mazara”, “AIS- Delegazione di Trapani. Durante la serata si terrà un breve “talk” su vino e letteratura con gli interventi di Attilio Ludovico Vinci (giornalista e scrittore), Ignazio Perez (sommelier e referente locale di AIS Trapani), e Alessandro Scibetta (imprenditore agricolo). Nel corso dell’evento saranno conferiti i riconoscimenti delle “penne d’oro mazaresi” con la lettura da parte di Virgilia Bello e Giacometta Gandolfo di alcuni passi degli ultimi libri degli autori premiati. A presentare l’evento saranno Francesco Mezzapelle (giornalista) e Catia Catania (scrittrice). Infine si svolgerà una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio; l’evento sarà allietato dalla musica del gruppo “Nu Young Project”. La partecipazione all’evento è libera (info@stradadelvinovaldimazara.it)