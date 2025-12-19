Studenti di Castelvetrano in visita alla compegnia dei carabinieri di Marsala

Pochi giorni fa, un gruppo di studenti e docenti accompagnatori dell’istituto Secondario Superiore “G.B Ferrigno” di Castelvetrano, ha fatto visita al Comando Compagnia Carabinieri di Marsala.

Gli studenti sono stati accolti dal Comandante della Compagnia, che ha illustrato le attività del Comando, la storia e le tradizioni dell’Arma, e soprattutto, il valore della collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità.

La giornata è stata per loro ricca di nuove esperienze, nel corso dell’incontro infatti, i giovani hanno goduto dell’opportunità di salire a bordo e visitare un elicottero e una motovedetta dell’Arma messi a loro disposizione per l’occasione, e per tutta la giornata, sono stati accompagnati alla scoperta di mezzi, materiali e attività tipiche di una Compagnia dei Carabinieri, assistendo all’operato di una centrale operativa, a simulazioni di rinvenimento esplosivi da parte dei nuclei cinofili e artificieri, e tanto altro.

I ragazzi hanno poi preso parte ad un esercizio didattico, “modulo esperienziale percorso droga” durante il quale hanno affrontato la simulazione di un percorso cittadino indossando appositi occhiali, che offuscando i sensi riproducono uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol e droghe, durante il quale hanno preso coscienza dei rischi legati ad una simile situazione.

Solenne e commovente è stato per loro, ascoltare la lettura delle motivazioni che hanno insignito il Maresciallo Capo Mirarchi della Medaglia D’oro al Valore civile e partecipare alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori presso la targa commemorativa in suo ricordo e onore.