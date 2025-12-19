NOTTE BIANCA T-ROC  A Mazara del Vallo. Shopping, musica, arte e gli Ottoni Animati in concerto

Mazara del Vallo si prepara a una serata tutta da vivere tra musica, shopping e divertimento. Venerdì 23 dicembre, dalle ore 18.30, il cuore della città ospiterà la NOTTE BIANCA T-ROC.

Corso Umberto I e Piazza Mokarta diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto: negozi aperti fino a tardi, musica live, arte urbana, spettacoli diffusi e attività pensate anche per i più piccoli animeranno il centro storico. Un percorso coinvolgente che regalerà a cittadini e visitatori un’atmosfera unica, tra luci, suoni ed emozioni.

Protagonista d’eccezione della serata sarà Nuovo Volkswagen T-Roc, il SUV compatto che unisce stile, tecnologia e performance. Durante l’evento sarà possibile scoprire da vicino il modello, esplorarne gli interni e ricevere informazioni direttamente dal team presente, in un contesto informale e coinvolgente.

Il momento clou della Notte Bianca T-ROC è atteso per le ore 23.00, con il concerto degli Ottoni Animati, pronti a coinvolgere il pubblico con la loro energia e il loro sound travolgente.

Tantissimi i negozi aderenti all’iniziativa, che resteranno aperti fino alle ore 22.30. L’elenco completo delle attività partecipanti è disponibile al link che segue: https://www.essepiauto.it/promozioni/altro/notte-bianca-t-roc/

La Notte Bianca T-ROC si conferma così un appuntamento imperdibile per vivere Mazara del Vallo in una veste nuova, dinamica e luminosa: una notte di colori, musica e divertimento per tutta la famiglia.

L’ingresso è libero.