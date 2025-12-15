La Fiamma Olimpica arriva in Provincia di Trapani: al via al percorso

La Provincia di Trapani accoglie oggi, 15 dicembre, la Fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Si inizia da Castelvetrano e dal Parco di Selinunte, il viaggio è già iniziato dalle 8 di questa mattina ed ha attraversato la città e il Parco Archeologico per poi arrivare a Mazara del Vallo fino alle 11 con un momento sulla banchina davanti al motopesca Nuova Elisabetta II. Da qui verso via Castelvetrano, corso Armando Diaz, piazza Mokarta, piazzale Quinci, via Santa Maria di Gesù, via Caito, piazza Regina, via Adria, arrivo davanti la sede Inps. Ogni tappa sarà un cambio teodoro. Poi la Fiamma Olimpica arriverà a Marsala alle 11. Da Piazza Caprera i teodofori – solitamente sportivi e volti del territorio – attraverseranno le seguenti vie: Corso Calatafimi, via Roma, Piazza Matteotti, via Edoardo Alagna, Piazza del Popolo, via Vespri, Piazza Mameli, via Garibaldi, Piazza della Repubblica, Piazza della Vittoria. Poi il convoglio farà queste strade: vie Cesare Battisti, Del Fante, Massimo D’Azeglio, Gramsci, sottopassaggio di Ugdulena, via Trapani.

E si passerà al capoluogo di Provincia. A Trapani il percorso toccherà alcuni dei luoghi più significativi della città: il concentramento avverrà presso la piscina comunale, poi il tragitto comprenderà via dei Grandi Eventi, via Ilio, via Palmeri, via Ammiraglio Staiti, viale Regina Elena, viale Duca D’Aosta, piazza Generale Scio, corso Vittorio Emanuele, via Torrearsa, piazza ex Mercato del Pesce, nuovamente via Torrearsa, via Garibaldi, piazza Municipio, piazza Vittorio Veneto, viale Regina Margherita, piazza Vittorio Emanuele e infine via Fardella nel tratto in prossimità di via Roasi. Teodofora speciale sarà Angela Grignano, l’ex ballerina consigliera comunale coinvolta nell’esplosione di una bombola a gas in una panetteria di Parigi.