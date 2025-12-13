Marsala, aperta la raccolta firme per la proposta di legge sull’educazione alimentare e ambientale ￼

Il Comune di Marsala ha reso noto che sono disponibili i moduli per la raccolta firme relativa alla proposta di legge di iniziativa popolare annunciata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 111 del 15 maggio 2025). L’iniziativa, promossa dal Comitato Longaevitas, mira all’introduzione dell’insegnamento dell’educazione alimentare, ambientale e degli stili di vita sani all’interno delle scuole, degli enti di istruzione e nelle strutture di formazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e servizi di pubblico soccorso. Secondo quanto comunicato dal Segretario Generale del Comune di Marsala, Andrea Giacalone, i moduli per aderire alla proposta sono disponibili presso l’Ufficio di Segreteria Generale, situato al primo piano del Palazzo dei Pubblici Uffici in via Garibaldi n. 1.

Scadenza e orari per firmare

Le firme potranno essere raccolte e autenticate fino al 20 gennaio 2026.

L’ufficio sarà accessibile nei seguenti giorni e orari:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle 9:00 alle 13:00

dalle 9:00 alle 13:00 Martedì e Giovedì: dalle 15:00 alle 17:00

Possono firmare tutti i cittadini in possesso di un valido documento di riconoscimento.

Possibilità di firma online

Oltre alla firma in presenza, i cittadini possono sostenere l’iniziativa anche online tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), collegandosi al link:

➡️ https://rebrand.ly/Firmaperlasalute