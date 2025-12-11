Cna Sicilia “Il riconoscimento dell’Unesco per la cucina italiana è la vittoria della tradizione”

PALERMO (ITALPRESS) – La CNA Sicilia accoglie con immenso orgoglio e legittima soddisfazione lo storico riconoscimento UNESCO che iscrive la cucina italiana, prima al mondo, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

“Per la nostra Isola, questo traguardo ha un valore doppio: sancisce il contributo fondamentale della Sicilia al patrimonio culinario nazionale e premia il lavoro quotidiano di migliaia di imprese artigiane, agricole e di trasformazione che ne sono le custodi attive” si legge nella nota. “Un successo che abbiamo fortemente auspicato e perseguito, ribadendo il suo significato strategico durante la recente edizione del Taormina Food Expo 2025, lo scorso novembre, alla presenza del Presidente Nazionale di CNA, Dario Costantini, e del Senatore Giorgio Salvitti, Consigliere del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Francesco Lollobrigida). In quell’occasione, abbiamo messo al centro proprio la forza del sistema agroalimentare siciliano come parte irrinunciabile dell’eccellenza italiana”.

Questo risultato consacra un modello unico al mondo, fatto di saperi antichi, legame con il territorio, stagionalità e qualità. È il trionfo di una filiera corta e trasparente, che dalla terra arriva alla tavola valorizzando ogni passaggio, e della capacità artigiana di coniugare tradizione e innovazione. L’UNESCO oggi riconosce ufficialmente che la cucina italiana è un ecosistema culturale ed economico vitale, di cui la Sicilia è una componente essenziale e straordinaria.

Filippo Scivoli, Presidente di CNA Sicilia, e Piero Giglione, Segretario di CNA Sicilia, commentano così il riconoscimento: “Il prestigioso sigillo UNESCO è una straordinaria conferma per tutto il nostro tessuto imprenditoriale agroalimentare. Per CNA Sicilia, che da sempre lavora a fianco delle imprese per valorizzarne il lavoro dalla produzione alla trasformazione, è un potente stimolo a continuare con ancora più determinazione. Questo riconoscimento non è un punto d’arrivo, ma la base per costruire nuove opportunità di crescita, sostenibilità e mercato. Intensificheremo il nostro impegno per l’innovazione dei processi produttivi e il potenziamento della filiera corta, strumenti fondamentali per garantire qualità, autenticità e un equo valore per i nostri produttori. La cucina italiana è patrimonio del mondo, e la Sicilia, con le sue imprese, scrive ogni giorno una pagina fondamentale di questa storia di successo. Siamo pronti a raccogliere questa sfida per il futuro”.

-Foto ufficio stampa Cna Sicilia-

(ITALPRESS).