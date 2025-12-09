Bonus asili, il Comune smentisce Marsala Schola: “La Regione ha autorizzato il contributo”

Bonus asili sì o no? Arriva un altro chiarimento tra Comune di Marsala e Inps. Lo rende noto il segretario generale Andrea Giacalone, che nei giorni scorsi ha incontrato la dirigente dell’Agenzia locale Antonella Tumbarello. In pratica, le cinque strutture private presenti a Marsala – oltre ai tre asili nido comunali di Amabilina, Sappusi e contrada Sant’Anna – sono regolarmente autorizzate dall’Assessorato regionale all’Istruzione, cui il Comune aveva già trasmesso quanto di competenza. Il chiarimento ha pertanto sbloccato l’erogazione dei bonus da parte dell’Inps, consentendo alle famiglie di ricevere il contributo di legge. Il problema è un altro, semmai. Che Marsala Schola, l’ente che gestisce i servizi scolastici sul territorio, aveva dichiarato: “Per quanto riguarda gli asili privati, non sono di nostra competenza le verifiche di legge dei requisiti strutturali e di funzionamento e nemmeno il rilascio di qualsiasi autorizzazione e/o nulla osta per l’esercizio dell’attività educativa”. Beh, forse non era proprio così.