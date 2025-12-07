Marsala: l’8 dicembre Ghini-Ranzi in “Il Vedovo” al Teatro Impero. VIDEO

Lo spettacolo teatrale “Il Vedovo”, con Massimo Ghini e Galatea Ranzi, inserito nel cartellone della stagione teatrale diretta dalla Oddo Management e prodotta dall’associazione “Si Può fare”, previsto originariamente per il 4 dicembre, al Teatro Impero a Marsala, è rinviato a lunedì 8 dicembre, per motivi non imputabili all’organizzazione. L’attore Massimo Ghini infatti, ha avuto un problema influenzale e si sta riprendendo. Tutti i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. “Il Vedovo” è un film del 1959 diretto da Dino Risi e interpretato da Alberto Sordi e Franca Valeri. Il film, che è un capolavoro della commedia all’italiana, viene proposto in adattamento teatrale diretto da Massimo Ghini. Media partner Itacanotizie e Marsala C’è. Info botteghino: 388 566 2176 – 342 033 0263 (solo WhatsApp), 9.00–13.00 • 16.00–19.00 biglietteriaoddo@libero.it Link biglietti: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=628895

GUARDA IL VIDEO-MESSAGGIO DI MASSIMO GHINI