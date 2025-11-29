Rotary Marsala e Fenici del Rugby insieme per garantisce visite gratuite agli atleti

Un Protocollo di Intesa è stato firmato per il progetto “Sport Senza Esclusi”, promosso dal Rotary Club Marsala e dall’ASD I Fenici del Rugby, con l’obiettivo di garantire a tutti gli atleti della società l’accesso gratuito a visite mediche e certificazioni medico-sportive. La firma è avvenuta durante il convegno organizzato da AMS-FMSI Trapani, dedicato alla tutela della salute nello sport. Grazie alla disponibilità dei medici del Rotary, sarà eliminato uno degli ostacoli più rilevanti alla pratica sportiva: il costo delle certificazioni obbligatorie. Il progetto rappresenta la continuità di un percorso avviato nel 2021, che ha già permesso a molti giovani di ottenere gratuitamente gli accertamenti sanitari necessari, confermandone l’efficacia sociale. L’iniziativa nasce dalla convinzione che lo sport sia un potente strumento di inclusione e crescita, capace di superare barriere economiche e culturali. L’obiettivo è garantire che nessun ragazzo debba rinunciare allo sport per ragioni economiche.