Bambini, ricordi e nutella: al teatro Sollima di Marsala lo spettacolo che fa rinascere l’infanzia

Sabato 29 novembre 2025 il Teatro Comunale E. Sollima ospiterà “Parole grandi con piedi piccoli”, uno spettacolo che nasce da tre anni di incontri umani, sogni e lavoro condiviso. Sotto la regia di Alessia Angileri e dei bambini del Circoletto, la platea sarà trascinata in un travolgente viaggio teatrale che mescola memoria, autenticità e improvvisazioni sorprendenti, affidandosi agli attori e attrici di UBS Teatro, vero cuore pulsante della serata. Sul palco ci saranno adulti con i loro ricordi, vulnerabilità e voglia di mettersi in gioco, insieme a bambini con la loro spontaneità e sguardo autentico. Tanti saranno gli ingredienti dell’evento: storie di libreria, nutella e nonni, una dolce scuola dei sogni, un messaggio potente e una dichiarazione d’amore e impegno verso l’infanzia. Liberamente ispirato a “I dialoghi dell’infanzia” di Beatrice Baruffini, lo spettacolo vuole essere un invito a riscoprire e custodire le tracce della propria origine, attraversando giochi, errori e momenti irripetibili. È molto più di un racconto: è la storia di una comunità che si ritrova, che crede nella forza dell’infanzia e nella necessità di proteggere quella parte di anima che scivola nei piccoli grandi momenti condivisi. La vendita dei biglietti è già attiva su Tickettando e presso l’agenzia “I viaggi dello Stagnone” (via del mille, Marsala), con spettacolo alle ore 18 e una replica alle ore 21. L’invito è per tutti: circoletti, famiglie, curiosi e sognatori, pronti a immergersi in un bagno di energia contagiosa e a definire, insieme, che cosa significa essere bambini oggi.