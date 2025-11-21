Torna il 22 e 23 novembre a Trapani il “Trofeo Giangiacomo Ciaccio Montalto”

L’VIII edizione del “Trofeo Giangiacomo Ciaccio Montalto – regata d’altura” si svolgerà il 22 e 23 novembre nelle acque di Trapani, organizzata dalla Lega Navale Italiana e dall’ANM locali, con il patrocinio del Comune. La manifestazione ricorda il magistrato Giangiacomo Ciaccio Montalto, ucciso dalla mafia nel 1983, celebrandone i valori di legalità, coraggio e servizio allo Stato. In gara sarà presente la “Vega – Ciaccio Montalto”, barca confiscata a scafisti, con un equipaggio composto da magistrati. Una seconda imbarcazione sarà condotta da ufficiali donne di Forze armate e di Polizia, mentre una terza ospiterà giovani velisti di Trapani, Favignana e Pantelleria. Accanto a loro parteciperanno altre barche della legalità del programma nazionale “Mare di legalità”. Oltre venti le imbarcazioni in competizione per il Trofeo Challenge, attualmente detenuto dall’equipaggio di “Elima”. La cerimonia conclusiva, il 23 novembre presso la sede LNI, vedrà la consegna dei Premi a figure distintesi nella diffusione dei valori della legalità.